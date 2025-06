Unwording is vanaf nu te spelen op de Nintendo Switch

Unwording is sinds april 2023 al te spelen via Steam op de computer. Enige tijd later, in december 2024, kwam het spel ook naar de PlayStation en Xbox. Tot op heden was de game nog niet speelbaar op de Nintendo Switch, maar daar is nu verandering in gekomen. Deze titel is namelijk vanaf vandaag voor een bedrag van €4,99 te koop in de Nintendo eShop. Een speciale releasetrailer voor de Switch-versie is er op dit moment niet, maar onderaan dit artikel is de releasetrailer te bekijken. Daarin zie je onder andere de verschillende stijlen van het verhalende puzzelspel, zoals 2D, 2,5D en 3D, voorbijkomen.

In Unwording ga je op een inspirerende reis door de gedachten van Tom. Dit personage ziet de wereld niet door een halfvol glas, maar door een eenzaam halfleeg glas. Het zal je dan ook niks verbazen dat alledaagse voorwerpen Tom herinneren aan alles wat hij mist. Gelukkig vergeet hij op een dag zijn raam dicht te doen. Vanaf dat moment wordt Tom zijn hele leven op zijn kop gezet doordat hij een klein geel binnengevlogen vogeltje in zijn leven laat. Gaat het jou lukken, om door middel van woordpuzzels op te lossen, Tom een betere dag te laten beleven door zijn negatieve zelfbeeld te overwinnen?