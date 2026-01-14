Mr. Sleepy Man krijgt releasedatum voor pc – de Switch-release volgt later

Platformer Mr. Sleepy Man werd in mei vorig jaar aangekondigd voor de pc en Nintendo Switch. De release zou ergens in 2025 moeten plaatsvinden. Aangezien het inmiddels al 2026 is, is dat dus niet gelukt. Maar ontwikkelaar Devin Santi onthult nu wel een releasedatum voor de pc-versie. Die gaat namelijk uitkomen op 10 maart 2026. Helaas zullen wij Switch-eigenaren nog even geduld moeten hebben. Santi laat namelijk ook weten dat de digitale Switch-release op een later moment volgt. Hoeveel later is alleen nog onduidelijk. Uiteraard laten we het jullie hier weten wanneer daar nieuws over is.

Mr. Sleepy Man?

Mr. Sleepy Man is een zogenaamde sandbox platformer. Je speelt als een slaperige man wiens bedtijd al lang verstreken is. Daardoor ben je totaal losgeslagen en dat levert een doldwaas avontuur op. Ontdek Bedtime Town en ga op zoek naar alle geheimen. Als Mr. Sleepy Man kun je de interactie aangaan met alles wat je tegenkomt. Om verder te komen in de game moet je dan ook volop gebruik maken van je omgeving. Onderstaande pc-releasedatumtrailer laat zien dat we een kleurrijke game mogen verwachten met unieke bizarre personages en de nodige platform actie. Maar goed, nog even geduld dus a.u.b.

