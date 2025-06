Updates voor Switch 1-games voor verbeterde Switch 2-compatibiliteit

Morgen, donderdag 5 juni 2025, komt de Nintendo Switch 2 uit. Deze console zal backwards compatible zijn en dus ook Switch 1-games kunnen afspelen. Om te controleren dat de games geen gekkigheden vertonen op de Switch 2 is Nintendo ze allemaal gaan testen. Uit de test zijn meerdere games gekomen met opstartproblemen en andere zaken. De lijsten kan je hier vinden. In Nintendo’s eigen games is niet geks gevonden volgens de site. Toch ontvangen nu meerdere games updates voor een verbeterde ervaring op de Switch 2.

Kirby’s Dream Buffet, Kirby Star Allies, Super Mario Bros. Wonder en Xenoblade Chronicles 3 hebben nu allemaal een update ontvangen voor verbeterde ervaring. Deze kan je nu al downloaden. Daarnaast heeft ook Pikmin 3 Deluxe een update ontvangen. Daar is namelijk een probleem geconstateerd met een flikkerend scherm in bepaalde scènes. Op een later moment zal er een update komen om dat geheel te verhelpen, voor nu verlicht deze update de problemen. Super Mario 3D All-Stars is de laatste game die nu een update heeft ontvangen. Deze update is verplicht, want zonder is de game niet speelbaar op de Switch 2.

Dat is een hele rits aan updates. Ga jij een van deze games op de Switch 2 spelen? Laat het ons weten in de reacties!