Val in slaap met een speciaal Pokémon Sleep album op Spotify

Naast de aankondiging dat Pokémon Sleep nu met smartwatches werkt, heeft The Pokémon Company ook wat muziek gedeeld die moet slapen bij een goede nachtrust. Het album Pokémon Sleep telt maar liefst 34 nummers en begint toepasselijk met twee nummers waar Pikachu je toezingt. Daarna zijn er wat relaxte geluiden van een Pokémon Center, de Poké Flute en meer. Natuurlijk zijn ook de game soundtracks zoals het startscherm en de verschillende eilanden aanwezig.

Het is opvallend dat Pokémon muziek online zet van één van hun games. Hoewel ze eerder al nummers van de anime, films en speciale projecten op Spotify hadden, blijven games veelal weg. Van hun hoofdserie kun je via VPN wel luisteren naar verschillende games via de music library, of kun je cd’s importeren uit Japan, maar op Spotify zijn ze niet te vinden.

Mocht je benieuwd zijn naar het album, dan kun je hieronder van alle nummers previews beluisteren, hiervoor hoef je niet eens ingelogd te zijn op Spotify.