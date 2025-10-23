Verhalende avonturengame FARAWAY TRAIN is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

De verhalende avonturengame FARAWAY TRAIN is vanaf vandaag ook voor Nintendo Switch-spelers te beleven. Uitgever AMATA Games en ontwikkelaar Tatamibeya laten weten dat de game per direct te koop is in de Nintendo eShop. Het leuke is dat FARAWAY TRAIN met een kleine launchkorting te verkrijgen is. Tot en met 3 november betaal je €11,89 in plaats van €13,99. Het is trouwens geen nieuwe titel, want de game kwam in 2021 al uit voor pc via Steam en recent in augustus 2025 voor PlayStation 5 en de Xbox-Series. Gelukkig geldt hier wel dat bij een release voor de Switch ook een launchtrailer hoort, dus die vind je onderaan dit bericht.

Waar gaat FARAWAY TRAIN over?

De makers omschrijven het als een sfeervolle verhalend avonturenspel. FARAWAY TRAIN speelt zich – zoals de titel al doet vermoeden – af op een trein die eeuwig blijft rijden. Je wordt wakker in een onbekende ouderwetse trein waar je het verzoek krijgt het leven van keizerin Roxelana te achterhalen. Het geval is namelijk dat deze keizerin de wereld naar haar ondergang leidde door een magisch apparaat ‘de Nebula Astronomische Disc’ te gebruiken. Het is jouw taak om in de trein op zoek te gaan naar aanwijzingen om achter de datum en locatie te komen waarop de keizerin het apparaat gebruikte. Uiteraard verloopt je zoektocht niet soepel en tref je in de trein continu gesloten coupédeuren. Om die te kunnen openen moet je op zoek naar specifieke data die een keerpunt vormden in het leven van keizerin Roxelana. Het is aan jou om het verhaal achter het apparaat en de verlaten keizerin te ontrafelen. Ondertussen geniet je van prachtige landschappen die tijdens de treinreis aan je voorbijtrekken. Mocht je meer willen lezen over FARAWAY TRAIN, neem dan hier een kijkje op de site van de game.