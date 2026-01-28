Scott Pilgrim EX lijkt een releasedatum te hebben

Scott Pilgrim Ex werd tijdens Summer Game Fest 2025 onthuld. Deze gloednieuwe brawling game komt van Tribute Games – de naam achter TMNT: Shredder’s Revenge – en staat gepland voor begin 2026 voor de Nintendo Switch. Door een listing in de Nintendo eShop lijkt de releasedatum nu echter al bekend te zijn! Namelijk 3 maart. De titel gaat voor $28,99 over de digitale toonbank (in euro’s ongeveer hetzelfde). Wie liever een fysieke editie scoort kon via Limited Run Games zijn slag slaan. Er zijn maar liefst drie fysieke edities in de maak. Als we meer nieuws hebben over de release, laten we het jullie uiteraard weten.

Scott Pilgrim EX brengt nog meer beat ‘em up-actie

Seriebedenker Bryan Lee O’Malley stort spelers in een nieuw verhaal waarin onze bekende helden centraal staan. In Scott Pilgrim EX zijn we ver in de toekomst. De straten van Toronto worden geregeerd door drie rivaliserende bendes: de Robots, de Demons en – hou je vast – de Vegans. Wie gaat het tegen ze opnemen? Scott Pilgrim en Ramona Flowers natuurlijk. Je speelt onder andere als deze twee helden, evenals nog vijf vechters, elk met hun eigen vechtstijl. Maak gebruik van combo’s of improviseer erop los in hectische levels en epische quests. Klein detail: door een scheur in tijd en ruimte krijgt de game een extra dimensie toegevoegd. Je kunt de game in je eentje spelen of met maximaal drie vrienden – zowel lokaal als online. Bovendien mag je een gave rocksoundtrack verwachten van dezelfde band die ook eerdere games van muziek heeft voorzien. Dat belooft wat.

Kun je niet wachten? Lees dan onze preview van Scott Pilgrim Ex. Tijdens gamescom 2025 kregen wij al een voorproefje. Of check de officiële website van de game en bekijk gewoon nog een keer de aankondigingstrailer hieronder.

Ga jij in maart met Scott Pilgrim Ex aan de slag?