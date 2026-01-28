Demo aangekondigd voor FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE – nieuwe trailer én DLC

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE werd tijdens de Nintendo Direct van september 2025 onthuld en kreeg in november een precieze releasedatum. Op 12 maart 2026 komt de game uit op de Nintendo Switch 2, zowel digitaal als fysiek. Goed om te weten, de fysieke versie betreft een gamekeycard. Uitgever Koei Tecmo en ontwikkelaar Team NINJA laten nu weten dat een week voor de release – op 5 maart – een demo beschikbaar gaat komen! Er zijn nog geen details bekend, maar opgeslagen spelgegevens kunnen worden overgezet naar de volledige game.

Naast deze aankondiging is er een nieuwe overzichtstrailer gedeeld, check die onderaan. En er is een speciale samenwerking met Silent Hill f gepland in de vorm van gratis downloadbare kostuumcontent voor beide spellen. Voor Switch 2 spelers betekent dit (helaas) dat we deze content alleen voor FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE kunnen benutten aangezien Silent Hill f niet op de Switch 2 beschikbaar is.

FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Fatal Frame is een Japanse horrorgameserie die niet weg te denken is uit de gamegeschiedenis. Dit deel is een remake van de tweede FATAL FRAME/PROJECT ZERO-game uit 2003. Het krijgt nu, 23 jaar later, de remake-behandeling om een hele nieuwe generatie gamers de stuipen op het lijf te jagen. Zo zijn de graphics, geluiden en besturing verbeterd. Opnieuw volgen we de tweelingzussen Mio en Mayu Amakura. Zij raken verzeild in een bloedstollend paranormaal avontuur. Met de camera in de aanslag moeten ze dit avontuur overleven. In de nieuwe trailer kun je zien hoe mooi de game is opgepoetst voor zijn gloednieuwe release.

