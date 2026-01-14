Walk The Frog krijgt ook een Nintendo Switch-release

Ontwikkelaar Walk The Frog kondigde eerder al hun gelijknamige game aan voor de pc via Steam. Voor ons Switch (2)-eigenaren is het goede nieuws dat Walk the Frog óók naar de Nintendo Switch gaat komen. Wanneer dat gaat zijn is niet bekendgemaakt, want er is nog geen zicht op een release-planning. Maar cozy gamers die fan zijn van kikkers hebben dus wel iets om naar uit te kijken. Walk the Frog (de studio) is een kleine indie-ontwikkelaar uit Duitsland, opgericht in 2020 en bestaand uit twee personen, Oliver and Fabian. De gelijknamige game is hun eerste project.

Walk the Frog is een knus point-and-click avonturenspel met een drag-and-drop puzzelstijl. Het is aan jou om Froggo met behulp van plakbriefjes door een wereld te leiden en daarmee de puzzel van zijn terugreis naar huis op te lossen. Uiteraard allemaal op jouw tempo. De game bevat eigenzinnige personages en diverse obstakels die je moet overwinnen. Met de prachtige handgetekende artstijl en de betoverende soundtrack begeleidt Walk The Frog je door alle uitdagende momenten van het jaar. Op Steam is er trouwens een demo beschikbaar, dus als je de gelegenheid hebt kun je daar alvast een voorproefje krijgen. Bekijk in ieder geval onderstaande trailer om een eerste indruk te krijgen!

Komt Walk the Frog op jouw wensenlijstje?