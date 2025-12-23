Releasedatum voor Suika Game Planet

Tijdens de Nintendo Direct van 12 september leerden we dat er een vervolg komt op de populaire indie game Suika Game. Dit vervolg heet Suika Game Planet en zou ergens in de winter moeten verschijnen voor de Nintendo Switch en Switch 2. Gezien het koudere weer dat we met de kerst gaan krijgen is de winter inmiddels toch echt wel gearriveerd. De vraag is dan ook wanneer we Suika Game Planet mogen verwachten! Verrassend genoeg is de game in Japan een paar dagen geleden al stilletjes uitgekomen. Wij moeten nog wachten tot 5 januari 2026. Vanaf dan is Suika Game Planet te verkrijgen in de Nintendo eShop.

Combineer kleine vruchten om enorme watermeloenen te maken!

Ook in dit vervolg is het de bedoeling om zoveel mogelijk van hetzelfde fruit samen te voegen. Dit keer verplaatst de actie zich naar de ruimte met een nieuw, cirkelvormig speelveld. Poppy, het personage dat rond de planeet cirkelt, laat vanuit elke hoek fruit vallen. Bots met dezelfde vruchten om ze te laten evolueren tot grotere vruchten. Mik op een watermeloen om een ​​hogere score te behalen, maar als er te lang teveel fruit zweeft is het game over. Geniet van de nieuwe ‘Super Evolution’-combofunctie, waarbij bonuspunten, de muziek en speciale effecten de spanning verhogen. Op de Nintendo Switch 2 kun je trouwens via GameShare lokaal met maximaal vier spelers op één speelveld spelen.

De originele Suika Game – ook wel bekend als de Watermeloen Game – verscheen in 2021 en werd door zijn simplistische stijl al gauw één van de meest gedownloade games in de Nintendo eShop. Wie weet gebeurt dat met het vervolg weer. Bekijk vooral nog een keer de aankondigingstrailer uit de Direct om in de fruit-combineer-stemming te komen!