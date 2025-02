Wordt de ‘muis-Joy-Con’ realiteit?

Nintendo zou Nintendo niet zijn wanneer hun nieuwste console geen gek foefje toevoegt. Een draagbare gameconsole, touchscreens, bewegingscontrollers, een extra scherm … Hoewel we natuurlijk opgelucht waren dat de Switch 2 werd onthuld, was het toch een beetje afwachten. Want wat was er, naast het grotere scherm en magnetische Joy-Cons, nou zo vernieuwend aan dit exemplaar? Nou, in de trailer werd er voorzichtig een tipje van de sluier opgelicht. Want zoals je die Joy-Cons over de tafel zag racen, dat kon toch niet alleen maar een esthetische keuze zijn? Een patent van Nintendo dat recentelijk is uitgelekt lijkt onze vermoedens te bevestigen: je kunt de Joy-Con hoogstwaarschijnlijk gebruiken als muis!

Onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig uit het patent. En hoewel figuur 24 niet bepaald wereldnieuws is, lijken 25 en 26 te tonen hoe je de rechter-Joy-Con vast kan houden als muis. De R- en ZR-knop kunnen natuurlijk prima functioneren als linker- en rechtermuisknop. Maar wat me vooral opvalt, is dat de duim lijkt te rusten op de joystick. Is dit uit praktisch of comfortoogpunt? Of weten creatieve gamemakers dit in hun spellen te verwerken? Ik ben in elk geval erg benieuwd naar de rol die de Switch 2-muis zal gaan spelen in de toekomst! Hopelijk krijgen we daar bij de nieuwe Nintendo Direct meer over te zien en horen. Heb jij al ideeën?