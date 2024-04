[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 18

Benieuwd welke games er volgende week uitkomen? Je leest het hier!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Tales from Candleforth

Prijs in de Nintendo eShop: €11,99 – 30 april 2024

Tales from Candleforth is een horror point-and-click game. De naam staat voor een verzameling sprookjes, welke zijn geschreven over de tekst van een verboden boek. Dit was gedaan om de inhoud van het verboden boek te verbergen, maar jaren later bloed de donkere tekst erdoorheen, waardoor de sprookjes veranderen. Dit eerste verhaal gaat over Sarah, een 16 jarig meisje dat in haar eentje werkt in de apotheek van haar familie. Haar oma is een tijd geleden verdwenen, maar ze vind hints dat die misschien nog in leven is. Terwijl ze op onderzoek gaat ontdekt ze krachten die alleen de vrouwen in haar familie hebben en raakt ze langzaam maar zeker verdiept in een wereld vol mysteries, horror en occultisme. Wat voor geheim verbergt haar familie en wat is haar rol hierin?

Endless Ocean Luminous

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 2 mei 2024

Endless Ocean is een rustgevende ontdekkingsgame waarin je de oceaan ontdekt. Dit doe je op je eigen tempo, omdat er meerdere dingen te doen zijn. Scan op je gemak de vissen die je tegenkomt of duik de diepte in op zoek naar schatten en andere avonturen. Dit kun je alleen doen, maar de game bevat ook een multiplayer functie, waarbij je spelers tegenkomt die op dat moment ook aan het duiken zijn. En dat zijn er niet één of twee: tot op 30 mensen kunnen samen op zoek naar gewone en exotische vissoorten! En heb je nog geen Nintendo Switch Online? Geen probleem! De game komt met een zevendaagse proef periode van Nintendo’s online abonnement.

MotoGP 24

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 – 2 mei 2024

MotoGP 24 is het nieuwe deel in de MotoGP serie, een serie motor racing video games gebaseerd op de motor racing grand prix met dezelfde naam. In de game kun je zoals vanouds proberen je vaardigheden op de proef te stellen in de klassen MotoGP™, Moto2™ en Moto3™. Schrijf je eigen verhaal en zet alles op alles om een MotoGP legende te worden. Bouw reputatie op, strijd tegen je rivalen en schrijf geschiedenis met je geliefde team. Maar er is meer. Omdat er een nieuw seizoen op het punt staat te beginnen kunnen coureurs nu van team wisselen. Dit alles om de competitie zo onvoorspelbaar mogelijk te maken!

Wat verder verschijnt in de week van 29 april tot en met 5 mei:

29 april: Dracula VS Monsters

30 april: The Fall of Elena Temple

30 april: Before the Green Moon

30 april: Space Routine

1 mei: Space Mercenary Defense Force

2 mei: PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chom Champs – Deluxe Edition

2 mei: Freddi Fish 5: The Case of the Creature of Coral Cave

2 mei: Freddi Fish Collection

2 mei: Hentai Tales vol.3

2 mei: Armed and Gelatinous – Couch Edition

2 mei: Sclash

2 mei: Sowon: The Toy Wonderland

2 mei: Full Metal Sergeant

2 mei: TriggerHeart EXELICA

2 mei: Freddi Fish 2: The Case of the Haunted Schoolbus

2 mei: SurMount

2 mei: Touhou Mystia’s Izakaya

2 mei: Matsutake Game

2 mei: Train your Brain: Spot the Difference with Dog Photos

2 mei: Ninja Flip

2 mei: Slot & Learn Kanji

3 mei: Train Traffic Manager: Deluxe Edition

3 mei: Bomb Cat

3 mei: Cyber Citizen Shockman 3: The Princess from Another World

3 mei: Tractor Farming Simulator 3D

3 mei: Pirate Gold Quest

3 mei: Knight Sim life

3 mei: All Noobs Must Die! Craft, Survival, Mine.

3 mei: Outbreak The Fedora Files – What Lydia Knows

3 mei: Exit Slum 11

4 mei: Corgis Travel

4 mei: Dungeon Smash: Medival Dungeons

5 mei: Ninja Shuriken Master

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken