[Special] Het Pokémon Cafe in Japan, is het je tijd en geld waard?

Japan barst van de themacafés, maar zijn ze het waard? Vandaag bespreek ik het Pokémon Cafe en mijn ervaring in Osaka.

Deze maand ben ik drie weken door Japan gereisd en heb ik flink wat dingen bezocht die met Nintendo of Pokémon te maken hadden. Voor Daily Nintendo bespreek ik daarom de komende tijd verschillende dingen. Met vandaag het Pokémon Cafe en morgen zal ik onder andere nog het Kirby Cafe uitgebreid behandelen.

Japan zit vol met speciale cafés, Capcom, Pokémon, Kirby, verschillende anime, Square Enix en meer. De meeste van deze cafés zijn alleen toegankelijk met een reservering of met wat geluk. Het eten is vaak goed gethematiseerd en de omgeving ook, maar is het ook je geld en tijd waard?

Pokémon Cafe locaties

Het Pokémon Cafe zit op twee plekken. Eén in Osaka en één in Tokyo. Om een plekje te bemachtigen zul je een maand voor de datum via de site een reservering moeten plaatsen. Deze gaan iedere dag open om 18:00 Japanse tijd. Afhankelijk van zomer of wintertijd is dat dus om 10:00 of 11:00 Nederlandse tijd. Zelf heb ik dit een aantal keren geprobeerd, maar de site was iedere dag overbelast dus helaas kon ik geen plek reserveren.

Gelukkig is er dan bij het Pokémon Cafe nog een mogelijkheid tot een stand-by rij. In deze rij kun je gaan staan als je geen reservering hebt. Mocht er iemand last minute afzeggen of niet komen opdagen, kun jij die plek vullen. Als iemand die alleen was had ik geluk en kon ik toen ik aankwam binnen een half uur terecht. Andere mensen, waaronder een groep van vier, werd weggestuurd. Je hoeft als je met een groep bent niet allemaal in de rij te staan en gelukkig is er in het gebouw waar die van Osaka zit genoeg te doen. Met onder andere een Pokémon Center en andere anime en game gerelateerde winkels. Die in Tokyo heeft ook een Pokémon Center ernaast, maar het gebouw verder is niet heel boeiend.

Eten is oké, maar gaat om de ervaring

Eenmaal binnen krijg je een bepaalde tijd om met een tablet eten en drinken te bestellen. Ik begon zelf met de Fuecoco Apple Soda Float als drankje en de Pikachu Curry. De Fuecoco Apple Soda Float kwam net als veel andere drankjes met een gratis onderzetter. Deze krijg je door middel van een minigame te spelen en is willekeurig aan je gegeven. Deze plastic onderzetter mag je vervolgens ook mee naar huis nemen. Verder nam ik nog een Gengar’s Confuse Ray Smoothie (ook met onderzetter) en een speciaal dessert met Tatsugiri in de hoofdrol. Deze laatste is van een doorwisselend menu en is ondertussen niet meer beschikbaar. Het is nu overgegaan naar een Poltchageist gethematiseerd menu.

De drankjes waren goed van smaak. Zo waren ze niet te zoet en waren ze een goede frisse afwisseling van het eten. Vooral de Gengar Smoothie was erg leuk opgemaakt door het Gengar glas, en het lichtgevende ijsblokje. Van dit drankje kon je kiezen tussen twee uitvoeringen. Degene met en degene zonder souvenir glas. Voor zo’n 1000 yen (ongeveer zes euro) kreeg je een gloednieuw glas mee. Dus dat heb ik dan ook gedaan.

Het eten zelf was echter niet zo bijzonder. De curry was lauw en de smaak was nogal vlak. De opmaak was echter erg leuk gedaan. Met de rijst in de vorm van een Pikachu, in mijn geval een Charmander met kip (je kunt ook voor Bulbasaur of Squirtle kiezen met een ander bijgerechtje). Gelukkig is het echter niet heel duur met 2400 yen door de zwakke yen. Het nagerecht was daarentegen wel enorm smaakvol, alleen misschien een beetje veel na alles.

Echter, je gaat naar het Pokémon Cafe niet alleen voor het eten. Ook voor de sfeer en de merchandise. Het café zelf was erg leuk aangekleed met twee tafels bezet door knuffels en nagemaakt eten, maar ook verschillende versieringen aan de muur maakte het alsof je echt in een Pokémon wereld zat. Op een gegeven moment werd de levering van eten en drinken even gestaakt, want er was een show met Pikachu op komst. Chef Pikachu kwam de keuken uit om even de gasten te vermaken met wat liedjes en dansjes. Hoewel het redelijk kinderlijk was opgesteld met nummers als “If you are happy clap your hands” deed iedereen, jong en oud leuk mee. Na het eten kun je bovendien leuke exclusieve merchandise kopen waaronder borden, bestek en knuffels.

Al met al was de ervaring van het Pokémon Cafe het echt wel waard om een keer mee te maken. Het eten was dan over het algemeen niet heel bijzonder, maar de sfeer, de performance van Pikachu en de exclusieve merchandise maakte het erg leuk. Totaal was ik iets meer dan 10.000 yen kwijt voor één persoon met twee gerechten, twee drankjes, een glas en een klein knuffeltje. Omgerekend iets meer dan 60 euro.

Mocht het jou echter echt niet lukken om binnen te komen. Ga dan vooral naar Pikachu Sweets toe. Deze plekken zijn gethematiseerde afhaallocaties met wat zoete opties. Waaronder een Alcremie ijsje. Het is niet zo uitgebreid, maar zeker leuk om even langs te gaan.