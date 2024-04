[Special] Het Kirby Cafe in Japan, is het je tijd en geld waard?

Japan barst van de themacafés, maar zijn ze het waard? Vandaag bespreek ik het Kirby Cafe en mijn ervaring in Tokyo.

Eerder besprak ik al mijn ervaring bij het Pokémon Cafe in Osaka. Ik ben naast dat café ook naar het Kirby Cafe geweest. Dit café zit in Tokyo en Hakata, hiervan heb ik de locatie in Tokyo bezocht. Hoewel ik hiervoor niet van tevoren had geprobeerd om te reserveren, na het falen voor het Pokémon Cafe, had ik geluk dat ik toevallig keek en er een opening was op de dag dat ik al in de buurt was. Mocht je de website van het café willen bezoeken, dan kan dat hier.

Goede aankleding, maar minder relaxed dan Pokémon Cafe

Het Kirby Cafe, in elk geval in Tokyo, is een erg leuke locatie vlak naast de populaire Skytree. Hier zit naast het cafe ook een Pokémon Center en andere winkels met geeky thema’s waaronder een Jump Shop. De ingang zit echter aan de buitenkant van het gebouw, dus met slecht weer wil je zeker niet te vroeg er zijn.

Zodra je binnen bent mag je op de foto met een grote Kirby of Waddle Dee knuffel of met groot Kirby Cafe bestek. Hierna werd je naar je plek gebracht. In tegenstelling tot Pokémon waar je zelf op je gemak gerechten kon bestellen, maakte het Kirby Cafe een andere keuze. Zo kreeg je een menukaart en moest je in één keer alles bestellen wat je wilde. Zowel drinken als eten. Zelf vond ik dat wat minder prettig omdat je hierdoor meer het gevoel kreeg dat je op een schopstoel zat.

De aankleding is ook iets neutraler opgezet met vooral wat muurversieringen en hier en daar een Kirby. Al stond er in het centrum van het café wel een flinke Whispy Woods waar gasten ook omheen konden zitten mochten ze daar neergezet worden. Helaas was er echter geen Kirby die de gasten nog kwam vermaken.

Eten is van hogere kwaliteit

Aangezien ik maar één keer kon bestellen heb ik het hier gehouden bij één drankje, een hoofdgerecht en een nagerecht. De keuze voor gerechten is wat uitgebreider dan bij het Pokémon Cafe. Bovendien was het een stukje diverser. Van pizza’s tot burgers en natuurlijk ook weer verschillende curry gerechten.

Ik ging uiteindelijk voor het meest gethematiseerde gerecht, de Whispy Woods Hearty Fest. Hoewel ook hier het gerecht niet heel warm was toen het werd geserveerd, was de smaak erg goed. De kip was mals en goed gemarineerd en de omelet blokjes waren ook erg goed op smaak. Binnen in de Whispy Woods zaten nog wat extra bijgerechten verstopt zoals een aardappelsalade en een kaassaus. Deze saus was nog goed gesmolten en paste goed bij de omelet blokjes. Bovendien krijg je bij dit gerecht een keramieken Kirby of Waddle Dee.

Als drankje had ik gekozen voor de Green Greens, een limonade zo gemaakt dat het leek alsof je het klassieke Kirby-level aan het drinken was. Het drankje was fris maar eigenlijk te zoet waardoor je juist meer dorst kreeg. Ook hier kreeg je een willekeurige onderzetter, maar helaas is deze wel van karton in plaats van plastic zoals die bij Pokémon. Echt herbruikbaar is die dan ook niet. Ze hadden natuurlijk verschillende soorten dranken, maar degene die er in Tokyo bovenuit sprong was een soort scheikunde-experiment. Je krijgt dan verschillende laboratorium glazen zoals een maatbeker en erlenmeyer met verschillende goedjes er in. Het zag er op afstand in elk geval erg leuk uit, dus zou die zeker aanraden om te proberen, al weet ik de smaak er niet van.

Als nagerecht ging ik voor Waddle Dee ijs. Hier kreeg je namelijk het schoteltje als souvenir mee naar huis. Het was een relatief simpel ijsje. Zo leek het alsof je tegen de onderkant van een Waddle Dee die in de wolken gedoken was aankeek. Het was namelijk een bol sinaasappel sorbet ijs met twee stukjes mandarijn als voeten en een ring van slagroom er omheen. De smaak van het ijs was boven verwachting lekker. Met een duidelijke vruchtensmaak er in, terwijl het erg zoet was, was het toch erg fris.

Al met al is ook het Kirby Cafe een plek waar je als fan zeker moet proberen heen te gaan voor in ieder geval één keer. Het eten is hier wat beter dan het Pokémon Cafe, maar alsnog niet heel bijzonder. Voor deze producten was ik samen omgerekend iets meer dan 35 euro kwijt. Ik kreeg dus wel een kleine Kirby, een schaaltje en een kartonnen onderzetter die ik mee naar huis mocht nemen.

Wanneer je geen reservering hebt.

Ook voor het Kirby Cafe zijn er mogelijkheden wanneer je geen mogelijkheid hebt om binnen te komen. Ik zag geen wachtrij mogelijkheid, maar er zijn andere opties. Zo zijn de pizza’s beschikbaar voor take-out en kun je sommige frisdranken ook meenemen onderweg. In Tokyo heb je bovendien nog in hetzelfde gebouw een Kirby Cafe winkel met een gedeelte van de merchandise. Mocht je zin hebben in wat zoetigs kun je ook nog naar Kirby Cafe Petit. Deze heb ik zelf niet bezocht, maar bevindt zich in Osaka en Tokyo en verkoopt verschillende gebakjes.