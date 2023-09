Battle royale My Hero Ultra Rumble volgende week al uit

En compleet free-to-play

Goed nieuws voor fans van battle royale games en fans van de serie My Hero Academia. Vanaf 28 september kun je los met de free-to-play My Hero Ultra Rumble. In deze game vecht je maximaal met 24 spelers, verdeelt in 8 teams met elk 3 spelers.

Het nieuws komt van Bandai Namco tijdens de Tokyo Game Show en zal, zoals de trailer al laat zien, te spelen zijn op de Switch, Xbox, Playstation en PC. Of de game ook cross-platform is weten we nog niet zeker. Maar het feit dat het om een grote franchise gaat én free-to-play zal zijn, zal helpen met de hoeveelheid actieve spelers.

Zoals je in de trailer ziet kun je spelen als een van de vele bekende helden (en schurken) uit de anime en persoonlijke verwachting zal zijn dat er mettertijd meer nieuwe karakters worden toegevoegd. Ga jij het spel proberen? Weet jij al welk karakter je het meeste gaat spelen? Deel je verwachtingen hieronder.