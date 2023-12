GTA 6 komt vermoedelijk niet naar opvolger Switch

Dat zegt Digital Foundry in een interview.

Onlangs is na lang wachten dan eindelijk de eerste trailer voor Grand Theft Auto 6 uitgekomen. Na vele succesvolle delen hebben fans reikhalzend uitgekeken naar nieuws over dit zesde deel uit de GTA-reeks. Nu het bovendien gonst van de geruchten over de opvolger van de Nintendo Switch, rijst natuurlijk de vraag: kunnen we een GTA 6-release voor deze nieuwe console verwachten?

In een recent interview met Digital Foundry gaf het team unaniem aan dat dit niet waarschijnlijk zal zijn. Hoewel er nog geen officiële specs bekend zijn voor de ‘Switch 2’, heeft het bedrijf wel een beeld gevormd over de technische capaciteiten van de nieuwe console op basis van geruchten over Nvidia-chips. Met dat in het achterhoofd is het oordeel dat GTA 6 vermoedelijk te zwaar zal zijn. De Switch 2 is dan wel een grote sprong ten opzichte van de Switch 1, maar dat geldt ook voor GTA 6 ten opzichte van GTA 5 – en die is niet eens naar de Switch gekomen. Er wordt onder andere gezegd dat de raytracing in de game te veel zal zijn voor de Nintendo-console.

De selectie Rockstar-games is voor de Nintendo Switch beperkter dan voor andere consoles. De uitgever is vrij selectief over welke games een port voor de Switch krijgen. Eerder dit jaar kwam Red Dead Redemption uit voor de console, maar liefst 13 jaar nadat deze voor andere platforms is uitgebracht. Benieuwd hoe die presteert? Lees onze review hier.

Het interview met Digital Foundry dat hierboven werd aangehaald, kun je hier bekijken: