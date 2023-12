Krijgt Europa ook een Super Nintendo World-pretpark?

Universal Studios lijkt plannen te hebben voor een pretpark in Bedford, Engeland.

We plaatsen deze even onder de noemer ‘voorzichtig optimistisch’, maar er is een kans dat Super Nintendo World ook naar Europa komt. Althans, dat hopen we. Want volgens de Bedford Independent en Orlando Park Stop heeft Universal grond gekocht in Groot-Brittannië. Het doel: daar een Universal Studios-pretpark bouwen. En zoals N1-up terecht opmerkt: waar een Universal Studios is, daar kan zomaar ook een Super Nintendo World komen.

Universal Studios lijkt in een verkennende fase te zijn om hun pretparken naar Groot-Brittanië te brengen. Maar terwijl dat een ander woord is voor “er valt nog niets te melden”, lijken de plannen wel iets serieuzer dan dat. Zo zouden zij naar verluidt een lap grond hebben gekocht van ruim 97 hectare.

Het stukje grond dat Comcast, moederbedrijf van Universal Studios, heeft gekocht. Bron: Universal Destinations & Experiences

Het “stukje” grond zou liggen in Bedford Borough en staat al een tijd gereserveerd als “zakelijk grondgebied”. Dankzij de optimale ligging ten opzichte van de snelweg en het vliegveld, lijkt het de ideale plek voor een pretpark. Fans lijken zich wel een beetje zorgen te maken om het Britse weer. Zo zeggen zij dat de kans groot is dat het park meer wordt gebaseerd op Universal Studios Bejing dan Orlando, met meer overdekte attracties.

Het is eigenlijk nog te vroeg om te enthousiast te worden. De plannen zouden nog in een zeer vroeg stadium zitten, waardoor het gerust nog 10 jaar kan duren voordat een park als dit opengaat. Maar wanneer er een kans is dat Super Nintendo World naar Europa komt, één van de populairste licenties waar Universal Studios mee samenwerkt, dan kunnen we niet anders. Misschien krijgen wij zelfs als de Donkey Kong-uitbreiding die volgend jaar naar Universal Studios Japan komt.

Zou jij een pretpark als dit zien zitten zo dicht in de buurt? Of wil je gewoon naar de Japanse versie? Laat het weten in de comments.