Pokémon Go Tour: Sinnoh introduceert Origin Forme Dialga en Palkia met speciale vaardigheden

Sinnoh mag bijna in de spotlights komen van Pokémon Go. Met twee nieuwe Pokémon die hun opwachting maken.

Op 17 en 18 februari kunnen Pokémon Go-spelers deelnemen aan de Pokémon Go Tour: Sinnoh, tenminste als ze zich bevinden in Los Angeles. Twee dagen lang zal de stad in het teken staan van Pokémon uit Sinnoh. In deze periode zullen er ook speciale raids plaatsvinden waarin spelers voor het eerst kennis kunnen maken met Origin Forme Dialga en Origin Forme Palkia. Deze twee vormen zijn voor het eerst verschenen in Pokémon Legends Arceus.

Deze Pokémon zullen voor wereldwijde spelers ook te vangen zijn, echter wanneer je geen actief ticket hebt, zul je geen kans maken op Shiny versies. Ook zullen de Pokémon hun speciale aanvallen niet kennen wanneer je ze vangt. Dit zal wel mogelijk zijn tijdens de Global-versie van Go Tour. Deze vindt plaats op 24 en 25 februari.

Nieuwe gameplay

De speciale aanvallen die de Pokémon kunnen krijgen zijn de bekende Roar of Time voor Dialga en Spacial Rend voor Palkia. De Pokémon met deze aanvallen hebben een extra nieuwe vaardigheid die buiten gevechten gebruikt kan worden. De zogenaamde Adventure Effects.

De Adventure Effects kunnen geactiveerd worden door vijf candy en 5.000 Stardust te geven aan Dialga of Palkia om het effect te activeren voor een bepaalde tijd. Dit effect kun je stapelen tot maximaal 24 uur. Dialga geeft het effect dat alle timers van Lucky Eggs, Star Pieces en Daily Incenses gepauzeerd worden. Iedere set van candy en Stardust geeft voor Dialga zes minuten tijd. Palkia geeft het effect dat de radius dat je Pokémon kunt tegenkomen groter wordt. Voor iedere set candy en Stardust krijg je bij Palkia het effect voor tien minuten.

Dialga en Palkia zullen de eerste met deze effecten zijn, maar er worden meer voor de toekomst geteased. Bovendien kunnen de effecten niet gecombineerd worden met elkaar. Meer informatie is hier te vinden.