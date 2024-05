Epic Universe krijgt een Nintendo-gebied!

Een eerste blik op Super Nintendo World in Epic Universe Orlando!

Vandaag krijgen we voor het eerst meer informatie over wat er allemaal te beleven valt in het Nintendo-gedeelte van Epic Universe, onderdeel van Universal Studios in Orlando.

Super Mario en Donkey Kong

Zowel Mario als Donkey Kong krijgen alle ruimte in Epic Universe om te stralen. De wereld van Super Mario gaat er bijvoorbeeld fantastisch uitzien en is geïnspireerd op de Nintendo-gebieden die al geopend zijn in onder andere Japan. Hoewel het lijkt alsof er geen extra attracties zijn toegevoegd aan het Super Mario-gebied, lijkt het er wel ruimer uit te zien. Orlando krijgt in ieder geval ook de Mario Kart Bowser’s Challenge, waarin je wordt meegenomen in de wereld van Mario Kart door middel van augmented reality.

Een grotere verrassing is dat Donkey Kong ook flink de touwtjes in handen neemt. Dit complete stuk van Super Nintendo World ziet er totaal anders uit. Je waant je volledig in de jungle, inclusief spannende mijnritjes. In de video is namelijk al een glimp op te vangen van de Donkey Kong-achtbaan. Er wordt zelfs beloofd dat deze achtbaan geen gebruik maakt van beeldschermen om de sfeer neer te zetten. We krijgen volgens het filmpje een achtbaan met uitsluitend decorstukken. Daarnaast moet deze attractie ons echt het gevoel geven alsof we een rit door een mijn maken.

Ben jij ook zo benieuwd naar Super Nintendo World in Orlando? We moeten nog even geduld hebben, want Epic Universe gaat in 2025 open. In de tussentijd kun je wel naar de wereld van Nintendo in bijvoorbeeld Los Angeles of in Osaka.