Nederlandse Paladin Studios sluit de deuren

De studio was onder andere bekend van Move Out, een game die door Nintendo is uitgegeven.

Paladin Studios, een game ontwikkel bedrijf uit Den Haag, heeft helaas de deuren moeten sluiten. Dit heeft het bedrijf online via verschillende kanalen laten weten. Het bedrijf heeft bijna 19 jaar games gemaakt voor verschillende platformen. De meesten waren mobiele titels, maar in 2020 verscheen in samenwerking met Nintendo de game Good Job exclusief voor de Switch. Het bedrijf heeft laten weten de studio te sluiten op een punt dat het verantwoordelijk is. Zo is er duidelijk dat de studio het bijna zeker sowieso niet zou gaan redden, maar door op dit punt te sluiten kunnen alle medewerkers fatsoenlijke ontslagpakketten ontvangen en eindigt het bedrijf zonder schulden. Op het moment van sluiten werkten er 45 mensen bij de studio. De game-industrie blijft maar krimpen Het was vorig jaar al ingezet, maar ook dit jaar blijft het een zwaar jaar voor de game-industrie. Verschillende studio’s zijn dit jaar al gesloten, zelfs bij grotere bedrijven als EA, Take-Two, Nintendo en Xbox vallen ontslagen. Eerder deze week liet het Nederlandse KeoKen Interactive (van o.a. Deliver Us the Moon) ook al weten te moeten sluiten.