Endless Ocean duikt naar Tetris 99 voor de 40ste Maximus Cup

De ontspannende Endless Ocean clashed met Tetris 99 met een nieuwe Maximus Cup.

Zoals ondertussen wel standaard is geworden krijgt iedere nieuwe Nintendo-release een Maximus Cup evenement in Tetris 99. Nu is dat de beurt aan Endless Ocean Luminous. Deze game is vandaag verschenen op de Switch. In Endless Ocean draait het volledig om het ontspannen verkennen van de oceaan. Je kunt er alleen of met tot 30 spelers online verschillende dieren ontdekken in een wereld die verandert met iedere duik.

In tegenstelling daarom komt de game nu dus met een thema naar Tetris 99. Vanaf vrijdag op 10 mei om 09:00 uur tot dinsdag 13 mei 08:59 kunnen spelers punten verzamelen door te spelen om zo het gloednieuwe thema te ontgrendelen. Hiervoor heb je net zoals altijd 100 eventpunten nodig.