Wes Ball: “Mijn Zelda-film moet ‘echt’ worden.”

De regisseur wil niet te veel afhankelijk zijn van CGI en Motion Capture.

Regisseur Wes Ball had ooit gedroomd dat hij een Zelda-film mocht maken met motion capture, maar nu lijkt hij andere plannen te hebben. In een interview met Polygon vertelt de Maze Runner-regisseur dat zijn Zelda-film ‘echter’ moet zijn. Maar vanwaar deze verandering?

In een tweet liet Ball 14 jaar geleden al weten dat hij een Zelda-film met motion capture wel zag zitten. De reden was natuurlijk het succes van James Cameron’s Avatar. De toen relatief nieuwe regisseur was zich er natuurlijk ook wel van bewust dat hij nooit de kans zou krijgen om zelf een Zelda-film te maken, waardoor hij zijn idee gewoon in de ether gooide. Maar zoals het lot soms andere ideeën heeft, werd het 13 jaar later toch bekend dat hij de Zelda-film mag regisseren. Met dank aan Kotaku voor het opgraven van deze tweet:

Since I could never even hope to have the chance to direct it… the next big mo-cap Avatar-like movie should be… THE LEGEND OF ZELDA. — Wes Ball (@wesball) January 29, 2010

Kingdom of the Planet of the Apes

Maar nu hij zijn droom waar kan maken, is hij toch afgestapt van zijn idee. Inmiddels is besloten dat Wes Ball zijn Zelda-film ‘echt’ en ‘nuchter’ moet zijn. En die keuze komt vooral door de film die Ball nu druk aan het promoten is. Zo heeft hij met Kingdom of the Planet of the Apes zijn Avatar-droom waar kunnen maken, waarin acteurs in mo-cap-pakken voor een groen scherm acteren. Voor Zelda ziet hij liever een andere, realistischere richting. Maar tegelijkertijd geeft hij aan dat, ondanks dat zijn keus naar live-action gaat, de film nog in een zeer vroeg stadium verkeert:

“We’re working hard, and we’re gonna make something great. [But if I tell you more – red.] Nintendo will pop out of the bushes here and like yank me away.” Wes Ball tegen Polygon

Vind jij dit goed nieuws? Of heb je juist wel liever een film als Avatar in het Zelda-universum? Laat het weten in de comments!