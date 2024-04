Arrestatie verricht rondom Nintendo Live 2024

Er is iemand opgepakt voor het bedreigingen van Nintendo

Misschien hebben jullie het eerder op onze website gelezen. Nintendo zou een groots evenement organiseren in Tokyo afgelopen januari. Dat ging helaas niet door.

Persoon opgepakt voor bedreigingen

Dat Nintendo een belangrijk evenement moest annuleren was al reden tot verbazing. De reden erachter was misschien nog wel heftiger. Verschillende medewerkers van Nintendo werden namelijk bedreigd. De Splatoon-finales speelden hierin een rol. Er zouden op Nintendo Live verschillende kampioenschappen plaatsvinden, namelijk het Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge Final Stage, Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024 en het Splatoon 3 World Championship 2024.

Gelukkig is er nu iemand opgepakt die de dader is van de bedreigingen aan het adres van Nintendo. Het is daarmee nog niet bekend of en wanneer bovenstaande evenementen worden hervat.