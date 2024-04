Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

De grootste titel neemt dit keer slechts 5.5 GB aan vrije opslagruimte in beslag.

Net zoals elke week verschijnen er ook in de tweede week van april weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition, maar liefst 5,5 gigabyte aan ruimte in beslag. De kleinste titel: Eggconsole Dragon Slayer IV Draslefamily MSX2, neemt slechts 37 megabyte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition – 5.5GB

Class of Heroes 2G: Remaster Edition – 4.1GB

Bakery Simulator – 3.8GB

SaGa Emerald Beyond – 3.5GB

Aery – Cyber City – 3.3GB

Lunar Axe – 2.0GB

Epic Dumpster Bear 1.5 DX: Dumpster Fire Rebirth – 2.0GB

Exploration Adventures – 1.7GB

Class of Heroes: Anniversary Edition – 1.5GB

The Kindeman Remedy – 1.4GB

Where is Drake? – 1.2GB

ZooKeeper – 1.1GB

Mad Experiments 2: Escape Room – 862MB

Archer 3D: Bow Shooting Range – 839MB

Cleaning Queens 2: Sparkling Palace – 780MB

Loretta – 776MB

Escape Game The Deserted House – 597MB

Outer Terror – 569MB

Mimi the cat: Mimi’s Scratcher – 550MB

Leafy Trails Collection – 502MB

Hero’s Hour – 487MB

Ato – 365MB

Stone Age: Digital Edition – 326MB

Farmyard Haven – 311MB

4 in a Row – 294MB

Home Office Simulator – Ayame Life Sim – 229MB

nBlocks – Unblock Your Creativity – 225MB

Hentai Girls Puzzle – 203MB

Corn Kidz 64 – 196MB

King Krieg Survivors – 189MB

Oxytone – 178MB

Pretty Girls Escape PLUS – 176MB

Football Cup 2024 – 137MB

Color Road – 111MB

Which Country Is Larger? – 98MB

SokoFrog – 51MB

Cryptrio – 44MB

Ratyrinth – 42MB

Eggconsole Dragon Slayer IV Draslefamily MSX2 – 37MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!