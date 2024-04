Athenian Rhapsody’s nieuwe trailer duikt in de mechanics van het spel

De game, wat een tribuut aan games als Earthbound zal zijn, verschijnt al volgende maand.

Op 14 mei zal de game Athenian Rhapsody verschijnen voor de Nintendo Switch (en PC (Steam, GoG, Epic), PS5, PS4, Xbox, Google Play en Apple App store). Voorafgaand aan de lancering is er nu een gloednieuwe trailer die je kennis laat maken met de wereld, gevechten en meer mechanics in het spel.

Athenian Rhapsody is een spel wat is ontwikkeld door een enkele ontwikkelaar, Nico Papalia, en wilt speler een humoristisch verhaal vertellen die voor iedereen anders is. Dit in de kleurrijke wereld van Athens. Het spel zit vol met mini-games, gevechten die steeds anders zijn, verschillende uitdagingen en meer. Dit om jouw eigen verhaal te maken, jouw Rhapsody zoals de game het noemt. Aan het einde van je doortocht krijg je een speciaal memento die je online kunt delen met jouw eigen statistieken er op. De ontwikkelaar wilt hierover benadrukken dat het niets met WEB 3.0 of NFTs te maken heeft.

Bekijk onderstaande trailer om een indruk te krijgen wat je kunt verwachten van de game. De eShop-pagina vind je hier.