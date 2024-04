Online functionaliteiten 3DS en WiiU officieel verleden tijd

Bedankt voor alles!

Aan één kant wisten we dat het ging gebeuren, maar aan de andere kant waren we er toch nog niet klaar voor. Het is officieel niet meer mogelijk om met je 3DS en WiiU online te gaan. In januari werd al aangekondigd dat de diensten op 8 april zouden stoppen. Uiteindelijk werd het iets later dan dat, maar nu is het officieel voorbij…

De online speeldienst voor “Nintendo 3DS-software en Wii U-software” eindigde vandaag, 9 april (dinsdag) om 9.00 uur. Hartelijk dank voor uw voortdurende klandizie. Vertaald dmv Google Translate

Sommige spelers proberen Splatoon zo mogelijk online te houden, maar ook daar is het nu een kwestie van tijd. Onze collega’s van Nintendo Life hebben wat spelers gevonden die op social media hun afscheid met deze systemen hebben gedeeld. Hier een kleine greep:

Spending my last moments of 3DS Nintendo Network with @voyan38 <3 😛 pic.twitter.com/vs5oDSb3bU — Nich's Level (@nichslvl) April 9, 2024

Terwijl Nintedo haar ogen richt op de toekomst met een mogelijke Switch-opvolger, denken wij nog even terug naar onze tijd op de WiiU en 3DS. Bedankt voor de herinneringen!

Wat is jouw favoriete herinnering aan deze systemen? We lezen het graag terug in de comments.