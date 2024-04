The Quintessential Quintuplets-games krijgen mogelijk westerse release

Het is nog wachten op een officiële aankondiging!

In Japan verschenen de afgelopen jaren al meerdere visual novels uit The Quintessential Quintuplets-serie op de Nintendo Switch. Zo kwam in 2021 Memories of a Quintessential Summer uit, in 2022 Five Memories Spent With You en als laatste afgelopen jaar Five Promises Made with Her. Over een westerse release met de Engelse taal was nooit sprake, tot nu!

AniPlugMedia meldde op X dat er pagina’s op de Japanse PlayStation Store te vinden zijn van de eerste twee games met als mogelijke uitgever Spike Chunsoft. Om het af te maken staat er ook nog eens de Engelse taal vermeld en is er artwork te zien. Daarbij wordt er op een screenshot een Double Pack vermeld. De pagina van Memories of a Quintessential Summer vind je hier en die van Five Memories Spent With You hier. Of de links online blijven is onduidelijk. Voor alle foto’s die er stonden kan je Gematsu bekijken via deze link.

I’ve been keeping an eye on this for the longest time and now I can finally confirm it:



THE QUINTESSENTIAL QUINTUPLETS VISUAL NOVELS ARE GETTING A WESTERN RELEASE#TheQuintessentialQuintuplets pic.twitter.com/10wUCkJfrV — Mobile Suit Rocc (AniPlug Media) (@AniPlugMedia) April 14, 2024

Al met al zijn er heel wat aanwijzingen dat er een westerse release aanstaande is. Hoop jij dat er een westerse release komt met de Engelse taal? Laat het ons weten in de reacties!