Arcadia: Colony over een maand naar de eShop

Italiaanse ontwikkelaar Kibe Software House heeft een duidelijke missie: het combineren van anime en videogames tot unieke avonturen. Arcadia: Colony is hun eerste project. Vorig jaar verscheen deze anime-stijl metroidvania al op Steam, en 16 mei gaat het ook de overstap naar de Switch maken! Nieuwsgierig? Wij vertellen je meer.

Voor wie niet bekend is met de term: Metroidvania’s hebben vaak gemeen dat het non-lineaire platformers zijn. Het is in zulke spellen geen kwestie van blindelings voorwaarts gaan. In plaats daarvan speel je krachten vrij waardoor je eerder bezochte gebieden opeens beter kunt verkennen. Als je bijvoorbeeld een dubbele sprong leert, zijn een hoop gebieden die eerst buiten bereik lagen opeens een stuk interessanter!

Deze game speelt zich af in de Colony. Vroeger was het een toevluchtsoord waar verschillende wezens in vrede samenleefden, maar sinds de invasie van de Champion of the Sky en zijn gigantische robotvogels is alles veranderd. Wat de Champion precies zoekt is onduidelijk, en je gaat natuurlijk niet bij de pakken neerzitten tot hij het gevonden heeft! In plaats daarvan bestuur je een drietal wezens: acrobatisch konijn Airi, handige egel Enji en krachtpatsermol Enzo. Samen proberen zij de kolonie te heroveren en het verhaal achter de Champion te ontraadselen. En als we de oprichter van Kibe Software House mogen geloven, wordt nieuwsgierigheid beloond. Hoe meer je verkent, hoe verder het verhaal verbonden raakt en hoe meer geheimen er aan het licht komen. Benieuwd naar hoe dat er in de praktijk uitziet? Bekijk dan de trailer hieronder.