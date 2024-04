Chaotische komedie-RPG Athenian Rhapsody krijgt releasedatum

En nog belangrijker: een releasetrailer die hier perfect bij aansluit.

Athenian Rhapsody werd zo’n drie jaar geleden succesvol gefinancierd op Kickstarter. En het is bijna zover! Dit kleurrijke, chaotische en zelfuitgeroepen komische soloproject van Nico Papalia speelt zich af in de wereld van Athens. Vanaf 14 mei kan je hier je eigen rhapsody maken (epos of heldendicht als ik mijn snelle blik op Wikipedia mag geloven). Dit verhaal over jouzelf en jouw avonturen vul je door uitdagingen te overwinnen, de strijd (of vriendschap) met je vijanden aan te gaan en uiteraard door met je zestien potentiële groepsgenoten te socializen.

Hoe meer je ziet en leest over deze game, hoe meer je ontdekt dat de maker weinig serieus neemt. Het doel is echt je een vermakelijke en verrassende reis te bieden. Nou ja, er is wel iets dat de maker serieus neemt: hoe uniek elk verhaal zal zijn. Het verhaal zit barstensvol keuzemomenten die er allemaal voor zorgen dat jouw route echt bijzonder zal zijn. En wanneer je de game hebt uitgespeeld, kun je deze route delen met je vrienden. Dat klinkt als een goede reden om de game opnieuw te spelen, vooral gezien het feit dat er volgens de maker genoeg verrassingen verstopt zijn.

Nieuwsgierig naar de game? Bekijk dan vooral deze koortsdroom met Michael Bay-invloeden van een trailer. Ik ben in elk geval erg benieuwd waar dit heengaat!