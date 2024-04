Een reboot van een classic: Yars Rising aangekondigd voor Switch

Ontwikkeld door WayForward.

Er waren al wat geruchten gelekt, maar het is nu officieel: de Atari 2600-game Yars’ Revenge krijgt een reboot! En het is niemand minder dan WayForward die het project ontwikkelt. Atari heeft tijdens de Indie World-presentatie namelijk de reboot Yars Rising aangekondigd:

Heb jij ooit het origineel gespeeld op de Atari 2600? Nou, het is niet zo erg als je die hebt gemist. Want ondanks dat Yars’ Revenge een absolute klassieker is, lijkt deze reboot het compleet anders aan te pakken. Waar de actiegame uit 1982 je vooral door een barrière liet schieten om de slechterik te verslaan, is Yars Rising vooral een actie-platformer.

De speler moet als jonge hacker Emi Kimura, in haar hackerswereld beter bekend als YAR, springen vechten en hacken om een megacorporatie neer te halen. De game moet spelen als een Metroidvania, dus verwacht veel puzzels en actie terwijl Emi haar innerlijke krachten ontdekt.

Yars Rising staat gepland voor een release later dit jaar. Wat vind jij van deze reboot? Had de game dichter bij het origineel moeten blijven? Of ben je wel blij met de nieuwe gameplay? Laat het weten in de comments.