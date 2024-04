Ontrafel het mysterie in Lorelei and the Laser Eyes

Ontrafel het mysterie!

Een oud huis vol puzzels, mysteries en geheimen. Het recept voor Lorelei and the Laser Eyes. Benieuwd wat er allemaal te beleven valt?

De ene na de andere puzzel

Lorelei krijgt de uitdaging om dit oude huis te bezoeken. Dit is echter niet zomaar een huis, maar eentje vol met illusies. De gameplay doet erg denken aan een escaperoom. Het doel is ook om dit grote raadsel te ontcijferen. Omlijst met prachtige muziek geeft de trailer alvast een goede kijk op wat ons te wachten zal staan.

Qua gameplay kun je denken aan het oplossen van een code, de uitweg vinden in een doolhof en ga zo maar door. Sommige puzzels zagen er al knap lastig uit.

Ben jij benieuwd naar deze game? Je kunt er al vrij snel mee aan de slag, want Lorelei and the Laser Eyes komt op 16 mei uit.