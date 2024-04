Otome 9 R.I.P. komt dit jaar nog naar het Westen!

Lees hier wat je gemist hebt in de stream.

Misschien had je het al langs zien komen of was je er zelfs bij: vandaag deed Idea Factory International een nieuwe otome-aankondiging op Twitch. En deze game past geheel bij de ‘bovennatuurlijke’ hints die ze eerder op hun X-account hadden gegeven. Het gaat namelijk om 9 R.I.P.! Heb je de stream gemist of wil je alles nog even op je gemak nalezen, dan vind je hier de info. Geen idee wat een otome nou precies is? Geen zorgen, in dit artikel leggen we je de basics uit.

9 R.I.P. is een otome die zich richt op het bovennatuurlijke. Iets waar de hoofdpersoon helemaal niet in gelooft trouwens, al die onzin! Maar je voelt de bui ongetwijfeld al hangen. Afhankelijk van jouw keuzes kom je namelijk in contact met verschillende soorten bovennatuurlijke verschijnselen. Word je betrokken bij verhalen over geesten op school, of blijken urban legends toch meer dan legendes? Raak je verzeild in een andere wereld, of realiseer je je opeens dat andere dimensies de onze overlappen? Elk van deze vier paden slaat een andere balans tussen horror en romantiek, en bepaalt uiteraard ook welke bovennatuurlijke mannen jou het hof maken (of jij hen natuurlijk, het is 2024, ga ervoor!).

Meer dan dat het in 2024 uitkomt, weten we nog niet. Maar er komt in elk geval een limited edition! Onderstaande trailer laat je een blik werpen op de vrijgezellen. Deze zijn ontworpen door niemand minder dan Yuuya, die ook de designs in Cupid Parasite heeft gedaan. Enthousiast geworden over deze game en een nachtbraker? Volgende week streamt Idea Factory International tijdens hun ‘Just Chatting’ Twitch-stream een gesprek met een van hun lokalisatie-collega’s. Het perfecte moment voor vragen dus, al zul je (in de Nederlandse tijdzone) vanwege het moment op donderdag om 01.00 nog wakker moeten zijn. Oja, hadden we al gezegd dat ze volgende week de fysieke versie van de Cupid Parasite fandisc live laten zien? Voor meer Idea Factory International otome-nieuws, kun je elke derde woensdag van de maand om zes uur hun otome-stream kijken!