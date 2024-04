Nieuwe trailer voor actie-RPG Reynatis

Een strijd tussen uitersten in een magisch Tokyo.

Vlak na diens aankondiging in de Japanse Nintendo Direct, werd bekend dat actie-RPG Reynatis ook naar het Westen zou komen. Deze game speelt zich af in Tokyo, maar dan wel een Tokyo waar magie echt bestaat. Hier ontmoet je hoofdpersonages Marin en Sari, die allebei magiërs zijn. Maar dat is ook hun enige overeenkomst. Marin is jarenlang onderdrukt vanwege zijn magische krachten. Hij heeft zich voorgenomen de allersterkste magiër te worden, om zich op die manier vrij te kunnen vechten. Sari daarentegen gebruikt haar magische krachten alleen voor anderen en probeert hiermee de orde in de stad te handhaven. Als de twee elkaar ontmoeten in de wijk Shibuya zijn hun botsende wereldbeelden het begin van dit nieuwe avontuur.

Shibuya is met zorg nagemaakt, dus je zult toeristische hotspot ook in Reynatis kunnen vinden. Je kunt kiezen hoe je je door deze stad beweegt. Onderdruk je je magie zodat je onopvallend tussen de burgers door kunt bewegen? Of profiteer je van je magische talenten, met het risico dat de autoriteiten je achterna komen? Ook in gevechten is dit van belang. Onderdruk je je magie, dan kun je alleen ontwijken. Wissel je naar je magische modus dan kun je aanvallen, maar niet verdedigen. Snel schakelen is dus essentieel. En er is meer te verkennen dan alleen Shibuya. Je zult ook doorgangen naar een magische dimensie vinden waar alleen magiërs toegang tot hebben. Wat ligt hier allemaal verborgen?

Dit is de nieuwste trailer van Reynatis, die ons meer over de wereld laat zien. Hoewel de game Japans gesproken is, doet de automatisch vertalende ondertiteling hier wonderen ;). Had je de eerste trailer nog niet gezien? Dan vind je die hieronder. Hoewel er geen exacte releasedatum is, kunnen we deze game in de herfst van dit jaar verwachten!