Liam Robertson & Did You Know Gaming onderzochten geruchten 3D Donkey Kong

Volgens Liam Robertson is er in elk geval een gedeelte waar van een eerder gerucht rondom een 3D Donkey Kong.

Liam Robertson, ook bekend als Doctor_Cupcakes op X, heeft een uitgebreid onderzoek naar een oud gerucht rondom Donkey Kong gedeeld. Dit als onderdeel van de Game History Secrets-serie van Did You Know Gaming. Het onderzoek is volgend op berichtgeving van onder andere DK Vine dat Vicarious Visions aan een 3D Donkey Kong heeft gewerkt.

Het onderzoek gaat echet veel dieper .dan alleen Donkey Kong. Zo duikt het dieper in Vicarious Visions als een studio en de controverse van Activision Blizzard rondom de rechtszaken en de toxic sfeer. Toch blijkt er wat waarheid te zijn achter de oorspronkelijke geruchten van een nieuwe 3D Donkey Kong.

Zo benoemd Liam dat de game nooit een vroege conceptfase heeft verlaten. De ontwikkeling begon namelijk na de release van Skylanders Superchargers, de Skylanders met de Bowser en Donkey Kong figuren. Hierna is een erg beperkt team van minder dan tien man begonnen aan een pitch voor een Donkey Kong-game. Dit voor de toen nog geheime Nintendo Switch. De studio had namelijk na het werk aan Superchargers als één van de eerste ontwikkelaars een dev kit van Nintendo gekregen.

Hoewel de development rond de zes maanden heeft geduurd is er wel wat bekend over het project. De codenaam Freedom stond voor een game waar je op een grote open wereld kon verkennen. Donkey Kong zou aparte afmetingen krijgen zoals extra grote armen en kleinere benen en de gameplay zou focussen op rondbewegen. Zo zou de game zich afspelen in een stad die flink overwoekerd zou zijn door een oerwoud. Hier zou je onderaan in de stad beginnen en je je weg naar boven moeten vinden. Naast wat standaard movement zou Donkey Kong ook kunnen grinden over dikke takken om zich snel te verplaatsen.

Hoewel er signalen waren dat Nintendo de progressie goed vond gaan, heeft Activision de game afgeschoten aangezien ze minder riskante games wilden uitbrengen. Hierna werd Vicarious Visions vooral als supportstudio ingezet voor games als Call of Duty en Destiny 2. Dit resulteerde in het verlies van de oprichters van de studio en veel kernpersoneel. Dit gebeurde ergens in het begin van 2016.

Dit zijn lang niet alle details, dus het is zeker aangeraden om de onderstaande video te bekijken waarin Liam verteld hoe die het onderzocht heeft en wat de exacte details zijn die hij kon ontrafelen.