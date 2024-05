Volg Daily Nintendo nu op Whatsapp

We hebben een nieuw kanaal om op de hoogte te blijven van de belangrijkste nieuwtjes.

Whatsapp heeft al een tijdje de mogelijkheid om kanalen te volgen. Dit kan onder het kopje “Updates”. Hier zullen we net als op andere socialmediakanalen zoals X/Twitter, Facebook en Instagram de belangrijkste nieuwtjes delen. Op dit moment is het nog een test om te zien hoe het bevalt, maar we vonden het het proberen waard. Dit aangezien veel mensen toch geen social media hebben, maar wel Whatsapp.

Wij zien jouw gegevens niet

Belangrijk om te vermelden is dat het volgen van een kanaal volledig veilig is. Wij als admins en andere volgers zien niets van jou. Zowel je nummer als naam is veilig afgeschermd. Hierdoor blijven je gegevens veilig en heb je geen kans op overlast. Zelfs als je met een emoji reageert zien we alleen een geanonimiseerde emoji.

Helaas werkt de zoekfunctie van Whatsapp nog niet om het kanaal te vinden, maar via deze link is het mogelijk om het kanaal te volgens.