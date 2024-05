The Super Mario Bros. Movie meest winstgevende film 2023

Een groot succes voor The Super Mario Bros. Movie

Vandaag is bekend geworden dat The Super Mario Bros. Movie de meest winstgevende film is geworden van 2023. Met kaskrakers als Oppenheimer en Barbie is dit toch zeker een grote verrassing!

Let op het verschil tussen meest opgebracht en meest winstgevend

Er ligt wel een klein addertje onder het gras. De film is namelijk vooral geprezen om de winstgevendheid. Barbie blijft met een totale opbrengt van bijna 1,45 miljard dollar de populairste film van 2023. Echter heeft de Mario-film het qua winst beter gedaan.

Op de website van Deadline zijn opbrengsten en kosten voor Barbie en The Super Mario Bros. Movie op een rijtje gezet. Hieruit is op te maken dat er veel meer kosten gemaakt zijn bij de ontwikkeling van Barbie dan bij de film over Mario. Een opsteker voor zowel Universal, Illumination en Nintendo. Overigens is de totale opbrengst ook niet mis. Met een schamele 1,36 miljard dollar is de film net aan op de tweede plaats geëindigd. Overigens is de Nintendo-film helaas net niet de meest winstgevende animatie-film ooit. Die staat nog steeds op naam van Frozen 2 met een winst van 600 miljoen dollar.

(from left) Mario (Chris Pratt), Princess Peach (Anya Taylor-Joy) and Toad (Keegan-Michael Key) in Nintendo and Illumination’s The Super Mario Bros. Movie, directed by Aaron Horvath and Michael Jelenic.

Wat vond jij van de film?