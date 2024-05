Nintendo Museum opent dit najaar

Helaas nog wat langer wachten voor het Nintendo Museum, houdt er dus rekening mee met je reis.

Het Nintendo Museum wat eigenlijk in maart al af had moeten zijn, gaat nu pas in het najaar open. Eerder was het al duidelijk dat het museum later open zou gaan dan gepland, maar daarvan werd gedacht dat het juni/juli zou worden door baan openingen.

Echter, vandaag heeft Nintendo bevestigd dat het pas dit najaar zal opengaan. Dit in een slide ter ondersteuning van de financiële resultaten van dit jaar. Een exacte datum is niet bekend helaas. Het museum is vorig jaar tijdens een Nintendo Direct officieel onthuld. Het wordt gemaakt in een voormalige fabriek van het bedrijf in Kyoto.