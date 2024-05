Komt Call of Duty: Black Ops 6 ook naar de Switch?

Of misschien de Switch 2?

Onlangs is de nieuwe Call of Duty aangekondigd door Activision: Black Ops 6. Tot dusver lijkt de shooter bevestigd te zijn voor PlayStation 5, Xbox Series S/X en pc. Over last-gen consoles en de Switch is vooralsnog niets officieels gezegd, maar volgens Insider Gaming worden de PS4 en Xbox One niet overgeslagen. De kans is echter ook vrij reëel dat de game naar de Nintendo-console komt, aangezien Xbox vorig jaar een deal heeft gesloten om Nintendo de komende 10 jaar van Call of Duty-games te voorzien.

For those asking, Call of Duty: Black Ops 6 will be available on PlayStation, Xbox, and PC.



It's not confirmed whether it'll be on last-gen (PS4 + Xbox One) or Nintendo Switch yet.



Xbox signed a 10-year deal to keep COD on PlayStation and bring it to Nintendo. pic.twitter.com/IUyXb55lIQ — CharlieIntel (@charlieINTEL) May 23, 2024

Dat gezegd hebbende, is het nog maar afwachten of dat ook voor deze titel al zal gelden. De kans bestaat dat Nintendo pas echt weer nieuwe Call of Duty-releases gaat krijgen op het moment dat de Switch 2 er is. Hoewel Microsoft destijds heeft aangegeven een native CoD-ervaring te kunnen bieden op Switch-consoles, zijn de specs van de langverwachte opvolger wellicht beter geschikt voor een dergelijke game. In ieder geval is het op dit moment nog voornamelijk giswerk. Na de showcase van Xbox, die op 9 juni plaatsvindt, weten we hopelijk meer over de game en over een mogelijke Switch-release.

Wat denk jij? Kunnen we Black Ops 6 op de huidige Switch-generatie verwachten? Laat het ons weten in de comments!