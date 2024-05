[Gerucht] DOOM: The Dark Ages wordt volgende maand onthuld

Moet uitkomen op “meerdere platformen”.

Volgens Insider Gamer kunnen fans van het shootergenre volgende maand hun lol op als DOOM: The Dark Ages wordt aangekondigd. Volgens de nieuwssite is de game al 4 jaar in ontwikkeling en wordt de game op de Xbox Games Showcase onthuld. Dat houdt in dat we vanaf 9 juni meer moeten weten.

DOOM: The Dark Ages speelt zich naar verluidt af in de middeleeuwen, of lijkt in ieder geval geïnspireerd te zijn op die tijd. Daarom kreeg de titel de werknaam “Year Zero” tijdens de ontwikkeling. We weten uiteraard nog niet of de game zich volledig tijdens de middeleeuwen afspeelt of dat de Doom Slayer terug in de tijd reist. Krijgen we te maken met de voorouders van de slayer of speelt het zich gewoon af op een planeet die op de middeleeuwen lijkt? Tijd zal het leren.

Ontwikkelaar Id Software en uitgever Bethesda zijn natuurlijk onderdeel van Microsoft, die daardoor ook de DOOM-rechten in handen heeft. Maar de game zou naar verluidt op meerdere platformen uit moeten komen. En hoewel we natuurlijk nog niks weten over een Switch-versie, zijn alle DOOM-games tot nu toe ook speelbaar op de Switch. Van de originele klassieker uit 1993 tot de meest recente game DOOM Eternal uit 2020 (zie trailer hieronder). We mogen dan ook hopen op een Switch-port.

