84% van de Switch 2-bezitters hadden eerst een Switch

Nu de Nintendo Switch 2 al ruim tien miljoen keer verkocht is, rijst de vraag wie al die bezitters zijn. Nintendo-president Shuntaro Furukawa deed daar tijdens de briefing rond de financiële resultaten uitspraken over. Daaruit bleek dat 84% van de Switch 2-bezitters van de Nintendo Switch naar de Switch 2 zijn overgestapt. De overige 16% is dus een groep van volkomen nieuwe spelers die niet eerder een Switch bezaten.

De groep voormalige Switch-bezitters blijkt bovendien zeer divers. Zoals in onderstaande afbeelding te zien is, hebben de spelers in verschillende jaren een Switch aangeschaft. Het zijn daarom niet alleen de zogeheten ‘early adopters’ die overgestapt zijn naar de Nintendo Switch 2.

