Donkey Kong Bananza Direct aangekondigd voor aanstaande woensdag 18 juni

Ping daar is de meest recente melding van de Nintendo Today! app met de aankondiging van de Donkey Kong Bananza Direct op woensdag 18 juni. De nieuwe Donkey Kong verschijnt op 17 juli, zoals tijdens de Nintendo Direct van 2 april werd onthuld. De releasedatum komt dus steeds dichterbij. In de livestream aanstaande woensdag zullen we meer beelden te zien krijgen van de nieuwe avonturen van de harige gorilla. Volgens Nintendo Today! start de presentatie om 15 uur. Verdere details zijn er niet bekendgemaakt. Wanneer er een link naar de livestream is zullen we die hier uiteraard delen. Voor nu moeten we het nog even doen met de aankondiging van de Donkey Kong Bananza Direct. Mocht je trouwens onze preview gemist hebben, lees dan vooral waarom dit een zeer boeiende game lijkt te gaan worden.

Heb jij Donkey Kong Bananza in de pre-order staan en ga je woensdag naar de presentatie kijken? Laat het ons weten in de reacties!