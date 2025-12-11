The Winter Ball-update voor Disney Dreamlight Valley is nu te downloaden

Gisteren verscheen de nieuwste feestelijke winter-uitbreiding voor Disney Dreamlight Valley. The Winter Ball is een gratis update en voegt een hoop nieuwe dingen toe. De belangrijkste is misschien wel de komst van een iconische Disney prinses: Assepoester! Uiteraard met de bijbehorende Vriendschapsmissies. Andere toevoegingen zijn onder andere het Winter Warmth Star Path, een DreamTeams-functie en diverse Quality of Life-verbeteringen. Wil je meer over de inhoud van The Winter Ball-uitbreiding lezen? Neem dan een kijkje op de officiële website, of lees hier de volledige patch-notes. Bekijk vooral ook de trailer onderaan dit bericht!

Cinderelly, Cinderelly!

No need to wait until midnight, you can join in the festivities of our latest free update, The Winter Ball, now! ✨ pic.twitter.com/yT03yG2U0d — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 10, 2025

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley is een mix van life-sim en avontuur waarin je samenwerkt met bekende Disney- en Pixar-personages zoals Remy, WALL•E, Goofy, Simba en Anna. Je herstelt een betoverd dorp dat is getroffen door de Vergetelheid, terwijl je huizen bouwt, vriendschappen sluit, tuiniert, vist, kookt en quests voltooit. Elke bewoner heeft zijn eigen verhaallijn, dagelijkse activiteiten en beloningen. De game wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe personages, outfits, meubels en evenementen, waardoor er altijd iets nieuws te beleven valt. Ook is er een Switch 2-versie aangekondigd, maar wanneer die verschijnt is nog onbekend.