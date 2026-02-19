Death Match Love Comedy! is vanaf vandaag te spelen

Fans van Raging Loop kijken al een tijdje uit naar de Westerse release van Death Match Love Comedy!. In 2020 hadden we het erover: de remake van visual novel Death Match Love Comedy! zou naar de Switch komen. En dat kwam hij in 2021 ook… in Japan. In 2024 hadden we het er weer over, want PQube maakte bekend dat de Westerse release gepland was voor 2025. Maar 2025 werd het niet… Want afgelopen november was er dan eindelijk een concrete releasedatum en die grote dag is vandaag, 19 februari 2026. Dus uiteindelijk zes jaar na het eerste bericht is dit bijzondere verhaal nu ook bij ons te ervaren! De game is zowel digitaal als fysiek te verkrijgen. En zoals we gewend zijn met een release wordt dat gevierd met een launchtrailer. Die vind je dan ook onderaan dit bericht. Maar eerst:

Waar gaat Death Match Love Comedy! over?

Death Match Love Comedy! is een visual novel die slapstick humor, occulte ervaringen en romantiek met elkaar mixt en er zijn compleet eigen ding van maakt. Het verhaal gaat over eerste jaar student Kei Yagi, die op het punt staat om niet één, maar twee liefdesverklaringen van klasgenootjes te ontvangen, wanneer hij plotseling explodeert. En alhoewel deze explosie gelukkig al snel een illusie blijkt te zijn komt hij erachter dat hij een vloek op zich heeft rusten die ervoor zal zorgen dat hij, de volgende keer dat hij een liefdesverklaring ontvangt, daadwerkelijk zal exploderen. Er zijn veel verschillende eindes in dit bizarre verhaal, maar gelukkig bevat de game een kaart die je helpt bij het navigeren. Want uiteraard is de grote vraag: wie heeft Kei toch vervloekt en waarom? Met de hulp van zijn vrienden ga je daar vast wel achterkomen, toch…?

