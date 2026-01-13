Release Psyvariar 3 uitgesteld naar mei 2026

Eind september 2025 kondigden SUCCESS Corporation en Red Art Games de nieuwe titel Psyvariar 3 aan. De game stond gepland voor een release in maart van dit jaar maar die datum is nu met een paar maanden opgeschoven. In een persbericht laat SUCCESS Corporation weten dat zij door ‘diverse omstandigheden’ meer tijd nodig hebben voor de ontwikkeling en verfijning voordat de game klaar is voor release. De nieuwe releasedatum is 21 mei 2026 zoals te zien op onderstaande afbeelding. Dan verschijnt Psyvariar 3 zowel voor de Nintendo Switch als de Switch 2.

Een nieuw deel in de serie

Met dit nieuwe deel viert de shoot ’em up-serie zijn 25-jarig bestaan. Het is het eerste nieuwe deel in de serie sinds 22 jaar. Het laatste deel in de reeks was Psyvariar Delta, dat in 2018 verscheen. Een van de grote troeven van Psyvariar 3 is de terugkeer van het bekende BUZZ-systeem. Door vijandelijke kogels op het nippertje te ontwijken, stijgt je schip in level, een populaire mechaniek uit de serie. Volgens de makers wordt deze formule in het nieuwe deel verder verfijnd, met nóg spectaculairdere actie dan in eerdere delen. Naast terugkerende personages krijgen we ook nieuwe characters voorgeschoteld. In totaal krijgt het nieuwe deel 7 speelbare personages.

Bekijk een nieuwe trailer hieronder!