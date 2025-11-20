De SpongeBob SquarePants-DLC voor Sonic Racing: CrossWorlds is nu verkrijgbaar

Vanaf vandaag is er weer een nieuwe bestuurder (of bestuurders moet ik zeggen) voor Sonic Racing: CrossWorlds te verkrijgen. De SpongeBob SquarePants-DLC is nu verkrijgbaar in de Nintendo eShop. Neem plaats achter het stuur als SpongeBob of Patrick, bestuur de Patty Wagon (geen rijbewijs vereist) en race over het gloednieuwe BiKiNi BOTTOM-parcours! Wanneer je de Digitale Deluxe Edition in je bezit hebt dan ontvang je deze content automatisch. Wie alleen de basisgame heeft aangeschaft, kan de DLC los kopen voor €5,99. Mocht je nog twijfelen over deze DLC, bekijk dan de nieuwe trailer hieronder!

De volgende release voor Sonic Racing: CrossWorlds is de digitale Switch 2-versie. Die verschijnt op 4 december. Wanneer je de Switch-versie al in je bezit hebt en je wil upgraden naar de digitale Switch 2-versie, kan dat middels het upgradepack. Die gaat €10 kosten, maar zal tot 10 december met 50% korting in de Nintendo eShop te verkrijgen zijn. Voor €5 dus. Mocht je de Switch 2-editie voor 17 december aanschaffen dan ontvang je ook de gratis Werehog Pack-DLC. De fysieke versie met de volledige game op cartridge volgt ergens begin 2026. Daar is nog geen concrete releasedatum voor aangekondigd.

Ga jij voor de SpongeBob SquarePants-DLC? Veel raceplezier!