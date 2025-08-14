Mandragora: Whispers of the Witch Tree lanceert 4 september op de Switch

Eerder dit jaar kwam Mandragora: Whispers of the Witch Tree uit op de PlayStation 5, Xbox Series en pc via Steam en Epic Games Store. De Switch-versie kwam niet tegelijkertijd uit en zou dus later volgen. Inmiddels is de releasedatum bekend. Op 4 september 2025 zal deze RPG verschijnen. Mocht je benieuwd zijn of de game wat is, dan kan je hier onze hands-ons lezen op gamescom van 2022, 2023 en 2024. Ook kan je hieronder een trailer bekijken. De game zal zowel digitaal als fysiek te koop zijn. Of de fysieke versie ook op 4 september uitkomt is nog onduidelijk.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree is een 2.5D-actie-RPG die zicht afspeelt in een wereld waar de mensheid het heeft opgegeven. Niets is meer zoals het moet zijn en jij gaat die wereld terugnemen. Je reist daarom door een wereld in verval en baant je een weg door de monsters. Deze zal je moeten bevechten, maar makkelijk zal het niet gaan.

Kijk jij uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!