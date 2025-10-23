Speel estafette met machines in Kirby Air Riders

Tijdens de Kirby Air Riders Direct van vanmiddag ging Sakurai uitgebreid in op wat deze nieuwe Kirby race-game allemaal te bieden heeft. Zo onthulde hij halverwege de Direct een gloednieuwe spelmodus genaamd Multi-machine. Hierbij kies je meerdere machines, eentje voor elke ronde, en je wisselt automatisch zodra je tijdens de race aan de volgende ronde begint. In de modus zoek je naar de juiste combinatie voor ieder moment en experimenteer je met verschillende machines voor dezelfde rider. Meerdere spelers kunnen deze stand ook lokaal als team spelen door de controller als bij een estafette door te geven.

Later in de Direct onthulde Sakurai ook nog een nieuwe machine voor de game genaamd de Metamorfoster. Het bijzondere aan dit voertuig is dat het een stertype en een motortype in één is! Door de stick heen en weer te bewegen kun je zelf van type wisselen en tegenstanders verrassen. Krijg in de Kirby Air Riders Direct hieronder op 19:52 een indruk van Multi-machine en om 27:50 van Transform Star.