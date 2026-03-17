SEGA onthult drie nieuwe personages voor Sonic Racing: CrossWorlds

Eind februari werden nog Tangle & Whisper uit de Sonic the Hedgehog IDW-strips als nieuwe bestuurders toegevoegd aan Sonic Racing: CrossWorlds. Dat er nog nieuwe personages zouden volgens wisten we, maar onbekend was nog wie dat zouden worden. SEGA onthult nu drie nieuwe bestuurders die we in de komende maanden mogen verwelkomen.

Het gaat om Red uit Angry Birds, Goro Majima (Captain Majima) uit Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, en Arle van Puyo Puyo. De eerste twee personages zullen naar verwachting ergens in april verschijnen. Arle volgt een maand later, in mei. Alle drie de personages zullen als gratis DLC te downloaden zijn. Zoals we gewend zijn heeft elk personage ook zijn eigen voertuig: Super Roaster (Red), Goromaru (Goro) en Twinkle Bayoen (Arle). Daarnaast voegt SEGA ook acht nieuwe nummers toe uit hun vele racegames. Het gaat om de volgende knallers:

MAGICAL SOUND SHOWER – Hiro (van Outrun)

Let’s Go Away – Takenobu Mitsuyoshi (van Daytona USA)

Soul on Desert – Jun Senoue (van SEGA Rally 2)

Like The Wind (B Course) Arcade Version – Hiro (van Power Drift)

Outside a Crisis – SEGA (Katsuhiro “Funky K.H” Hayashi) (van Super Hang-on)

Main Theme (Enduro Racer) – Hiro (van Enduro Racer)

God Only Knows – A-One

Like the Wind (Reborn) – Sampling Masters MEGA (van Power Drift)

Sonic Racing: CrossWorlds

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website! En oh ja, op 26 maart 2026 komt eindelijk de fysieke Switch 2-versie uit.