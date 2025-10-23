Het is officieel: Assassin’s Creed: Shadows verschijnt voor Switch 2

Het is al vele malen gelekt en naar boven gekomen met geruchten, maar Assassin’s Creed: Shadows, de meest recente Assassin’s Creed verschijnt nog dit jaar op de Switch 2. Op 2 december moet deze populaire game die zich af speelt in feudaal Japan verschijnen op het apparaat. De menu’s zullen het touchscreen van de Switch 2 ondersteunen en bovendien bevat het cross-progression voor spelers die het spel ook al op een ander apparaat hebben gespeeld.

Uniek in het spel is dat je het speelt met twee significant verschillende personages. De ninja Naoe en de samurai Yasuke. Er zijn nog niet veel beelden getoond van de game, maar de eerste trailer ziet er al veelbelovend uit. Alle updates zullen meteen beschikbaar zijn op lancering, afgezien van de recent uitgebrachte Claws of Awaji DLC. Die komt later volgend jaar. Het is nog niet duidelijk of er ook voor Switch 2-eigenaren een optie komt om de DLC gratis te krijgen en hoe cross-progression werkt als je de DLC hebt gespeeld op een ander platform. Dit hebben wij nagevraagd bij Ubisoft.

Dit is de tweede grote game van Ubisoft die naar het apparaat komt. Eerder verscheen Star Wars: Outlaws, een game die het volgens reviews erg goed deed op de Switch 2. Zo ook in onze eigen review.