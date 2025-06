Komt Volontés nu echt naar het Westen?

Otome-fans die al wat langer het nieuws rond otome-games volgen, zullen Volontés nog wel kennen. Deze game van Loca Games heeft al een lange weg achter de rug. Vorig jaar werd al een poging gewaagd om financiering voor een lokalisatie binnen te halen via Kickstarter. Dit faalde en zorgde ervoor dat een Engelse vertaling ver buiten het bereik werd geacht door de westerse fans. Hoewel dit feestje niet doorging, kwam er in mei 2025 wel een Japanse release zonder de Engelse taal. En slechts een paar dagen later kwam de grote verrassing: er zou nog één allerlaatste poging gedaan zou worden via Kickstarter om de game naar het Westen te brengen.

Kickstarter 100% funded

Deze Kickstarter loopt nu bijna een maand en de voortgang ging tergend traag. Maar met een week uitstel voor de deadline, leek het doel haalbaar te worden. Wonder boven wonder kan er nu worden gezegd dat Volontés 100% funded is! Dat betekent dat, als alles volgens plan verloopt, de game tussen eind dit jaar en eind 2026 in de Nintendo eShop uit zal komen. Let op, er zitten risico’s verbonden aan een Kickstarter en het spel kan uitgesteld worden.

Volontés is een ‘Dark Fantasy X Suspense’-otome-game. Na een aanval op haar stad verliest de hoofdpersoon alles en iedereen. Zij wordt gered door een mysterieus persoon en meegebracht naar een magische stad. Daar hoort ze dat zij de Moon Witch is, zij die het land voorspoed moet brengen. Maar of dat zo’n gemakkelijk verhaal gaat worden? En of het lot haar de liefde brengt? Bekijk hier de officiële site voor wat prachtige beelden.

Volontés is bovendien niet de eerste game van LocaGames die via deze weg een kans krijgt in het Westen. Eerder werd ook Yukar From The Abyss via Kickstarter gefinancierd. Onze review kan je hier lezen.

Hoe lijkt jou deze otome? Laat het ons weten in de reacties!