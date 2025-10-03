Illusion of Itehari krijgt ‘After Stories’-DLC

Otome-game Illusion of Itehari verscheen op 18 september voor de Nintendo Switch. Het gaat om een westerse release van Utakata no Uchronia door uitgever Aksys Games. De game kwam in april 2024 uit in Japan waar ook al diverse DLC verschenen is. Nu na zo’n drie weken na de westerse release kondigt Aksys op X aan dat ook voor ons de eerste DLC beschikbaar is. Het gaat om vijf zogenaamde after stories verteld vanuit het perspectief van de vijf potentiële liefdespartners. De verhalen brengen verdieping aan op de eindes van hun routes in de hoofdgame. De DLC is voor €9,99 te koop in de Nintendo eShop.

Illusion of Itehari DLC is available now, with five stories with new illustrations by character designer/illustrator RiRi. Told from the perspectives of Yashiro, Tobari, Awayuki, Yori and Tsuyukusa, the stories give more info on the original endings.



Download DLC here:… pic.twitter.com/5htPmd1uVt — Aksys Games (@aksysgames) October 2, 2025

Waar gaat Illusion of Itehari over?

Zoals de titel doet vermoeden speelt het verhaal zich af in Itehari, een fictieve zwevende stad. Eén van de inwoners is Hinagiku, een 18-jarige dame van rijke afkomst. Zij verlangt ernaar om de wereld buiten Itehari te ontdekken. Op een dag ontmoet ze Yashiro, een man met geheugenverlies. Deze ontmoeting zorgt voor een reeks gebeurtenissen waardoor Hinagiku erachter komt dat niets is wat het lijkt. Hierdoor begint ze te twijfelen; is Itehari wel zo’n paradijselijke stad of eerder een valse utopie? Wij hebben de hoofdgame mogen spelen en waren erg gecharmeerd van dit spannende mysterie met een vleugje romantiek. Lees vooral onze review als je dat nog niet gedaan hebt!